صورة نادرة للملك سعود بالولايات المتحدة الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب دارة الملك سعود، اليوم السبت، صورة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز، عندما كان وليًا للعهد، بالولايات المتحدة الأمريكية، مع الرئيس ” ترومان ” ، الذي يسلمه وسام الاستحقاق؛ وكان هدف الزيارة هي تذكيره بوعد الرئيس ” روزفلت ” ، بمنع هجرة اليهود إلى فلسطين، الذي نقضها بعده.

وتأتي هذه الصورة، بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية؛ لدعم العلاقات الأمريكية بالمملكة، في إطار خطة ورؤية المملكة 2030.