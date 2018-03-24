الدعوة إلى الله عن طريق الإنترنت

الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ مِن أفضَل الأعمال، وأقرَب القربات، وأوجَب الواجبات، بَعث اللهُ تعالى صفوةَ خَلْقه مِن الأنبياء والرُّسل عليهم الصلاة والسلام للقيام بها، ووَعَد القائمين بها أجرًا عظيمًا، وثوابًا جزيلًا في الدنيا والآخرة، و في وقتنا الحاضر تبرز أهمية الانترنت و انتشاره ، و شبكة الإنترنت تُعد ثورةً كبيرة في عالم الاتصالات، إذ أصبحت أقوى وسيلة إعلامية عالمية من حيث التأثير، فعلينا إستغلال هذه الوسيلة في نشر الاسلام و الدعوة إلى الله بجميع اللغات .