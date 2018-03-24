الدعوة إلى الله عن طريق الإنترنت
الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ مِن أفضَل الأعمال، وأقرَب القربات، وأوجَب الواجبات، بَعث اللهُ تعالى صفوةَ خَلْقه مِن الأنبياء والرُّسل عليهم الصلاة والسلام للقيام بها، ووَعَد القائمين بها أجرًا عظيمًا، وثوابًا جزيلًا في الدنيا والآخرة، و في وقتنا الحاضر تبرز أهمية الانترنت و انتشاره ، و شبكة الإنترنت تُعد ثورةً كبيرة في عالم الاتصالات، إذ أصبحت أقوى وسيلة إعلامية عالمية من حيث التأثير، فعلينا إستغلال هذه الوسيلة في نشر الاسلام و الدعوة إلى الله بجميع اللغات .
abdul[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 2 ساعتين
مواقع كثر تشرح الاسلام عبر الانترنت، وكثيرة من تلك المواقع تقدم اسلام مزيّف. فمعرفة اصحاب تلك المواقع وتمويلها وتوجههم العقدية والمذهبية ضروري جدا. ومع ذالك الحق يقال اننا تعلمنا كثيرا عن ديننا من المواقع الصالحة يديرونها شباب مصلحون ما لم نتعلّمه من مشايخنا التقليديين وذوي الرأي الواحد المتحجّر الذين يقدمون الاسلام وكأنه لم يأت لكل عصور ومكان ويصعّبون احكامه حتي مع وجود خيارات مختلفة او إجتهادات متباينة، مثل ارسال زكاة الفطر وذبح الاضحية في البلدان الفقيرة بحجة تقسيم اللحم الي أثلاث، وامور اخري يطول ذكرها هنا