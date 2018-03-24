الرئيس الفرنسي يطالب تركيا بإفساح المجال لإدخال المساعدات لـ ” عفرين “

باريس(صدى):

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاتصال هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، معبرًا له عن قلقه بشأن الهجوم الذي تشنه تركيا على منطقة عفرين السورية.

جاء ذلك في بيانِ صدر عن قصر الإليزيه، اليوم السبت، حيث شدد ” ماكرون ” خلال الاتصال الهاتفي بـ ” أردوغان ” ، على ضرورة إفساح المجال كاملاً أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإعطاء الأولوية المطلقة لمكافحة تنظيم داعش، الأمر الذي يعتبر رهانًا أمنيًا وطنيًا لفرنسا ” ، وفقًا لما ذكره التقرير.