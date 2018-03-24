محادثات بين الصين وأمريكا تفاديا لنشوب حرب تجارية عالمية

بكين(صدى):

أجرى المسؤول الاقتصادي الرئيسي في الصين، ليو هي، محادثة هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، حيث وافق على الاستمرار في التواصل بشأن قضايا التجارة بين البلدين، تفاديًا لنشوب حرب تجارية عالمية.

جاءت هذه المحادثة الهاتفية بين الطرفين، في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن، وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول إتخاذ إجراءات عقابية ضد واردات صينية، تقدر قيمتها بـ ” 60 مليار دولار ” .

حيث قال ” ليو هي ” : ” إن الصين على استعداد للدفاع عن مصالحها الوطنية، وتأمل بأن يبقي الجانبان على عقلانيتهما، وأن يعملا معًا حفاظًا على الاستقرار الكلي للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأمريكية ” .

جدير بالذكر، أن البرلمان الصيني، كان قد أقر تعيين المستشار النافذ ليو هي، وهو مسؤول في الحزب الشيوعي، في منصب نائب رئيس الوزراء، الاثنين الماضي، ليكلف بالإشراف على القطاعات المالية والاقتصادية الصينية.