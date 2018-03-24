صورة نادرة للملك سعود يؤدي الصلاة بقصر الناصرية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لجلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وهو يؤدي الصلاة في المصلى الخاص به، داخل قصر الناصرية في مدينة الرياض.

وحازت الصورة على إعجاب العديد من رواد موقع ” تويتر ” ، الذين أعادوا نشر الصورة و انهالوا عليها بالتعليقات، ترحمًا على جلالته.

جدير بالذكر، أن جلالة الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – كان قد تُوفي في 23 فبراير 1969م، في مدينة أثينا باليونان، فيما تم نقل جثمان جلالته إلى مكة المكرمة، ليدفن بعدها في مقبرة العود بالرياض.