صورة نادرة للملك سعود يؤدي الصلاة بقصر الناصرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لجلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وهو يؤدي الصلاة في المصلى الخاص به، داخل قصر الناصرية في مدينة الرياض.
وحازت الصورة على إعجاب العديد من رواد موقع ” تويتر ” ، الذين أعادوا نشر الصورة و انهالوا عليها بالتعليقات، ترحمًا على جلالته.
جدير بالذكر، أن جلالة الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – كان قد تُوفي في 23 فبراير 1969م، في مدينة أثينا باليونان، فيما تم نقل جثمان جلالته إلى مكة المكرمة، ليدفن بعدها في مقبرة العود بالرياض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44464 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ,, آمين ,,