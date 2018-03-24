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صورة نادرة للملك سعود يؤدي الصلاة بقصر الناصرية

صورة نادرة للملك سعود يؤدي الصلاة بقصر الناصرية
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لجلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – وهو يؤدي الصلاة في المصلى الخاص به، داخل قصر الناصرية في مدينة الرياض.

وحازت الصورة على إعجاب العديد من رواد موقع ” تويتر ” ، الذين أعادوا نشر الصورة و انهالوا عليها بالتعليقات، ترحمًا على جلالته.

جدير بالذكر، أن جلالة الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – كان قد تُوفي في 23 فبراير 1969م، في مدينة أثينا باليونان، فيما تم نقل جثمان جلالته إلى مكة المكرمة، ليدفن بعدها في مقبرة العود بالرياض.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44464 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ,, آمين ,,

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