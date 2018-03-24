14 حالة تسمم بينهم 6 أطفال في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر في تبوك في تمام الساعة ١٢:٤٢ على رقم الطوارئ (997)، بلاغا من مواطن يفيد بوجود حالات تسمم عن طريق الإبتلاع في حي الريان.

تم توجيه الفرق الإسعافية والإسعاف المتقدم كذلك القيادة الميدانية إلى الموقع وتبين وجود ١٤ حالة تسمم ٦ منها حالات أطفال تم نقلهم عن طريق فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأطفال، والحالات الـ ٨ الأخرى مستقره رفضوا النقل.

وطالب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك، نبيل العنزي، الأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي طارئ.