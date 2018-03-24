ضبط وافد يمني لابتزازه فتاة باستغلال صورها في الرياض

سعيد العجل(صدى):

نجحت شرطة الرياض، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ضبط وافد يمني الجنسية؛ لقيامه بابتزاز فتاة.

وقالت شرطة الرياض إنه ورد لمركز شرطة العزيزة بلاغاً من فتاة تفيد عن قيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تنصاع له .

وأضافت أنه تم والتثبت من صحة البلاغ؛ و اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم و ضبطه في كمين محكم بعد محاولته الفرار وبحوزته الأجهزة المستخدمة ، وهو يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره.

وفي ذات السياق ؛ وبناءً على البلاغ الوارد لمركز شرطة البطحاء من فتاة تفيد عن قيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها ، تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وببحوزته الأجهزة المستخدمة .

وأكدت شرطة الرياضة أنه جرى إيقاف المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما