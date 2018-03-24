ضبط وافد يمني لابتزازه فتاة باستغلال صورها في الرياض
نجحت شرطة الرياض، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في ضبط وافد يمني الجنسية؛ لقيامه بابتزاز فتاة.
وقالت شرطة الرياض إنه ورد لمركز شرطة العزيزة بلاغاً من فتاة تفيد عن قيام شخص بقذفها عبر رسائل نصية وابتزازها وتهديدها بإرسال صورها وفضحها لدى أقاربها إن لم تنصاع له .
وأضافت أنه تم والتثبت من صحة البلاغ؛ و اتخاذ الإجراءات البحثية اللازمة التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم و ضبطه في كمين محكم بعد محاولته الفرار وبحوزته الأجهزة المستخدمة ، وهو يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره.
وفي ذات السياق ؛ وبناءً على البلاغ الوارد لمركز شرطة البطحاء من فتاة تفيد عن قيام شخص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها ، تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وببحوزته الأجهزة المستخدمة .
وأكدت شرطة الرياضة أنه جرى إيقاف المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية و مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2258 ] نشر منذ 2 ساعتين
المحافظة على نفسها ودينها وسمعتها
ماحد راح يمسها طرفها بشي.
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 2 ساعتين
تغازله وتراسله ثم بعد سنه تقول فكوني
المر[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 1 ساعة
اجل تسلم له عرفت نواياه خبيثه تبلغ فيه وياكل السجن والجلد الخسيس
العدناني[ عدد التعليقات: 2002 ] نشر منذ 59 دقيقة
الواحدة تنشر صورها في النت يشوفها اسرائيلي من اسرائيل مو يمني في السعودية
الواقع[ عدد التعليقات: 5888 ] نشر منذ 54 دقيقة
حينما تمكن المرأة انسان غريب عنها فا من المؤكد أنه سوف يهتك عرضها ويبتزها با أبشع الصور والنتيجة النهائية اما ان يفضحها أو يقتلها ويرمي جثتها والحذر من عمال توصيل الطلبات إلى المنازل وكذلك السائقين وعمال بيع المستلزمات النسائية رغم أن بعض النساء هي من تستاهل ما حدث لشرفها فقد فرطت في الأمانة وخانت الله ثم نفسها وأهلها وباتعت عرضها لقذر زاني صعلوك لاقيمة له ولا دين ولا أخلاق رجال