بالفيديو.. انفجار ثلاجة يثير الذعر بمقهى للإنترنت

بكين(صدى):

شهد مقهى للإنترنت في مدينة صينية حالة من الذعر بين الزبائن والعاملين عقب وقوع انفجار مروع لثلاجة بالمقهى .

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يصطدم بـ ” كاونتر ” عندما وقع الانفجار المفاجئ، وأسفر الحادث عن خلق كرة نارية ضخمة يتبعه حطام أجزاء من المقهى.

وكشفت وسائل إعلام صينية عن نجاة الرجل بأعجوبة وسار بعيدا عن الانفجار دون أن يصاب بأذى ، فيما تحقق الشرطة لمعرفة السبب الحقيقي وراء الانفجار .

