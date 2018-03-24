اعتداء 3 أشخاص على موظف مبيعات وسرقته بـ ” خيبر “

نايف السالم(صدى):

ورد لمركز شرطة محافظة خيبر، بلاغ بتاريخ 25/6/1439هـ، عن تعرض مقيم عربي، يعمل مندوب مبيعات، وأثناء خروجه من الشركة التي يعمل بها تعرض للاعتداء من 3 أشخاص ملثمين، ومحاولتهم اركابه بالقوة في سيارة، من نوع ميكروباص، وسلب مبلغ خمسون ألف ريال كانت بحوزته.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه تم تحديد هوية المواطنين، في ارتكاب الحادثة، والقبض عليهم ” مواطن ومقيمين من جنسية عربية، في العقد الثالث من العمر ” .

وفقًا لأقوالهم، اعترف المتهمين بالتخطيط المسبق والتنفيذ، متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وجرى إحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة ” خيبر ” .