وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب بطريق مكة القديم

نايف السالم(صدى):

وقع حادث انقلاب، فجر اليوم السبت، على طريق مكة القديم أمام نقطة أم السلم باتجاه مكة، ما أسفر عن سقوط حالة وفاة وإصابة 4 أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبد الله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي، تلقت فجر اليوم السبت، بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وتم الاستجابة السريعة والتوجه لموقع الحادث، حيث تبيَّن وجود حالة وفاة و4 اصابات متفاوتت الخطورة .

وأضاف أن الفرق الإسعافية قدمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة الى مستشفى الحرس الوطني وحالة مستقرة إلى مستشفى شرق جدة العام.