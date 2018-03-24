سجن ” عراقي ” مدى الحياة لعدم فهمه تعاليم الإسلام

لندن(صدى):

أصدر قاضي بريطاني حكمه بسجن أحمد حسن ” 18 عامًا ” ، عراقي الجنسية، مدى الحياة، على ألا تقل مدة الحبس عن 34 سنة، حتى يعرف تعاليم الدين الإسلامي جيدًا.

حيث قال القاضي البريطاني، أن المتهم وهو منفذ اعتداء ” بارسون جرين ” في لندن، يجب أن يقضي 34 عامًا في السجن، حتى يعرف المعاني السامية للإسلام والقرآن الكريم، باعتباره كتاب سماوي يدعو إلى السلام ونبذ القتل.

وتابع القاضي موجهًا كلمته للمتهم: ” الإسلام دين ينبذ التطرف والإرهاب، ويطالب المسلمين باحترام قوانين البلدان المضيفة، ولقد تلقيت يا أحمد أقسى عقوبة ممكنة في البلاد، لأنك قد انتهكت تعاليم الإسلام والقوانين الحضارية ” .

يشار إلى أن المتهم قد قام باعتداء ” بارسون جرين ” ، الذي وقع في سبتمبر الماضي، في محطة القطارات جنوبي لندن، والذي تسبب في إصابة 30 شخصًا، فيما كشفت التحقيقات، أن القنبلة التي أعدها المتهم لتنفيذ الاعتداء، كانت مصممة لإيقاع أكبر خسائر ممكنة في الأرواح.