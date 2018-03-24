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كابوس اليمن.. أطول طابور لأسطوانات الغاز ومطالبات بدخول ” جينيس “

كابوس اليمن.. أطول طابور لأسطوانات الغاز ومطالبات بدخول ” جينيس “
فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأطول طابور لأسطوانات الغاز في اليمن، في ظل الأزمة الإنسانية وحالة الحرب التي يعيش فيها اليمنيين تحت ظلم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية.

وطالب بعض الشعب اليمني بدخول موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية بأطول طابور لأسطوانات الغاز، في عهد أطول كابوس على اليمنيين؛ ليوثقوا معاناتهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44464 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم ازل الغمة عن الأمه ، واهلك الحوثيين بقدرتك يارب ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2002 ] نشر منذ 58 دقيقة

هذا حال اليمن لمن لم يعتبر

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