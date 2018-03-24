كابوس اليمن.. أطول طابور لأسطوانات الغاز ومطالبات بدخول ” جينيس “
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأطول طابور لأسطوانات الغاز في اليمن، في ظل الأزمة الإنسانية وحالة الحرب التي يعيش فيها اليمنيين تحت ظلم وانتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية.
وطالب بعض الشعب اليمني بدخول موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية بأطول طابور لأسطوانات الغاز، في عهد أطول كابوس على اليمنيين؛ ليوثقوا معاناتهم.
يمنيون يطالبون بدخول موسوعة غينس بأطول طابور لأسطوانات الغاز.
في عهد أطول كابوس على صدور اليمنيين.
كابوس العصر الكهنوتي الثاني في اليمن! pic.twitter.com/fYRoVnKi2p
— Dr Mohammed Jumeh (@MJumeh) March 23, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44464 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم ازل الغمة عن الأمه ، واهلك الحوثيين بقدرتك يارب ,, آمين ,,
العدناني[ عدد التعليقات: 2002 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا حال اليمن لمن لم يعتبر