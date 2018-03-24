بالصور.. دليل شامل للشركات المشاركة بمعرض نيويورك للسيارات 2018

نيويورك(صدى):

معرض نيويورك للسيارات 2018 قد اقترب انطلاقه، وقد اعتدنا كل عام نشر دليل شامل لكل ما هو مقرر أن يشارك فيه، ومقرر عقد الفعاليات في مركز مؤتمرات جافيتس وتنطلق الأربعاء 28 مارس وتستمر حتى الأحد 8 أبريل.

ستشارك مجموعة سيارات كروس أوفر جديدة بينها تويوتا راف فور، سوبارو فورستر، هيونداي سنتافي وتوسان، أكيورا RDX، كاديلاك XT4، لكزس UX، جاكوار I-Pace الكهربائية بالكامل.

هنالك سيارات مثيرة للاهتمام ستشارك أيضاً وهي كاديلاك CT6، نيسان ألتيما، كيا كوريس، جمس سييرا، أودي A6، فولفو V60، مرسيدس GT4 AMG.

سلسلة سيارات اختبارية ستجذب الأنظار في نيويورك كما اعتدنا كل عام، وأهمها ستكون من جينيسيس، لينكولن أفياتور SUV، فولكس فاجن أطلس بـ 5 مقاعد.

إجمالاً، أكثر من 60 سيارة ستدشن لأول مرة على الأراضي الأمريكية في نيويورك؛ وعلى مدار الساعة سنقوم بتحديث كل جديد في معرض نيويورك للسيارات 2018 عبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي سنابشات وانستقرام وتويتر وفيسبوك، كذلك قناتنا في يوتيوب، لذا كونوا على قرب منا أعزائنا المتابعين.

سيارات إنتاجية:

تويوتا راف فور (الشكل المتوقع)

نيسان ألتيما (الشكل المتوقع)

كاديلاك XT4

كاديلاك CT6 و CT6 V-Sport

مرسيدس C-Class كوبيه والكشف (تم الكشف عنهما)

مرسيدس GT4 AMG (تم تدشينها)

لكزس UX (تم تدشينها)

لكزس RC F سبورت بلاك لاين (تم الكشف عنها)

مازيراتي ليفانتي GTS V8 (غير مؤكد)

كيا كوريس (تم الكشف عنها)

هيونداي توسان

هيونداي سنتافي (تم تدشينها)

جمس سييرا (تم الكشف عنها)

أودي A6 (تم تدشينها)

بي إم دبليو X4 (تم تدشينها)

رينج روفر SV كوبيه (تم تدشينها)

جاكوار F-Pace SVR (غير مؤكد)

جاكوار I-Pace (تم تدشينها)

سوبارو فورستر (تسربت صورتها)

فولفو V60 (تم تدشينها)

ريماك C_Two (تم تدشينها)

أكيورا RDX

فورد فيوجن

سيارات اختبارية:

جينيسيس كونسيبت

لينكولن أفياتور

فولكس فاجن أطلس سبورت