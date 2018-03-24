تأملوها.. الصورة من السعودية والتعليق من العراق

عادل الحربي(صدى):

نشر داعية عراقي صورة وليمة غداء نظمت بالقرب من سد بني عمرو الواقع في جنوب السعودية بمحافظة بني عمرو على سفوح جبال السروات التابعة لمنطقة عسير، داعياً الله أن ينعم عليهم بالأمان كما أنعم على المملكة.

ولاقت الصورة تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بعدما كتب الداعية عليها: ” اللهم أطعمنا كما أطعمتهم وآمِنّا كما آمنتهم يا رب “.