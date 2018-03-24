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تأملوها.. الصورة من السعودية والتعليق من العراق

تأملوها.. الصورة من السعودية والتعليق من العراق
عادل الحربي(صدى):

نشر داعية عراقي صورة وليمة غداء نظمت بالقرب من سد بني عمرو الواقع في جنوب السعودية بمحافظة بني عمرو على سفوح جبال السروات التابعة لمنطقة عسير، داعياً الله أن ينعم عليهم بالأمان كما أنعم على المملكة.

ولاقت الصورة تداولاً لافتاً على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بعدما كتب الداعية عليها: ” اللهم أطعمنا كما أطعمتهم وآمِنّا كما آمنتهم يا رب “.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة

امين يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 19242 ] نشر منذ 46 دقيقة

الحمدلله على نعمه

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 32 دقيقة

نحمد الله على نعمائه التي لا تحصى ولا تعد وربي يحفظ على هذه البلاد امنها وامانه واسلامها

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