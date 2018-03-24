مواطنة تنهي معاناة زوجها بجزء من كبدها.. وأخرى تتبرع بكليتها لوالدتها

علي العنزي(صدى):

قامت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الشملي في منطقة حائل، بتكريم مواطنتين بعد تبرعهما بأعضائهما لإنقاذ حياة قريبين لهما، حيث تبرعت المواطنة سلمى لافي العنزي، بجزء من كبدها لزوجها لتنهي معاناته مع المرض لسنوات طويلة.

في حين تبرعت منى بنت عواد العنزي، بكليتها لوالدتها لتنقذها من مرضها المزمن، وذلك خلال الأيام الأولى من زواجها.

ومن جانبه، قال أحمد الشامان، رئيس لجنة التنمية: ” ما قامت به سلمى ومنى من مواقف إنسانية تتجلى فيها كل صفات التضحية والتراحم، فكان لزامًا علينا أن نحتفي بهن؛ كونهن قدوة ومثلا للفتاة السعودية ” .

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – كان قد منح الفتاتين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، نظير عملهن الإنساني الذي يستحق كل التقدير.