عدد السعرات الحرارية في البرتقال وقدرته على إنقاص الوزن

متابعات(صدى):

إن الاهتمام برشاقتك والتمتع بجسم رشيق ونحيف يتطلب منك ان تهتمي بصحة غذائك وتتعرفي على السعرات الحرارية الموجودة في الماكولات التي تتناولينها.

لذلك، إليكِ عدد السعرات الحرارية في البرتقال:

تحتوي حبة برتقال واحدة على 60 سعرة حرارية، أما كوب واحد من عصير الليمون الطازج فيحتوي على 120 سعرة حرارية، وهي بذلك تعتبر من الاطعمة التي ينصح بتناولها لانقاص الوزن والتخلص من السمنة الزائدة.

كما أن البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الالياف لذلك، فان تناوله يساعدك على الشعور بالشبع ويسهل عملية الهضم ويمنع اصابتك بالامساك.

كذلك، فان البرتقال غني بالمعادن والفيتامينات الضرورية لجسم الانسان كالبوتاسيوم والكربوهيدرايت والفوسفور والفيتامين سي وعلى نسبة كبيرة من الماء تصل حتى 80 بالمئة.