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بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا قاسيا في صديقه البدين

بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا قاسيا في صديقه البدين
بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تنفيذ شاب صيني مقلبا قاسيا في صديقه البدين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول شابا يتحدى صديقه بأن يهشم بطيخة ضخمة برأسه، وعندما راح يحرك رأسه قام الأخير بحمل البطيخة ليصطدم الشاب باناء معدني بقوة شديدة وسط ضحكات الأخير الساخرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحوله ولاقوة الا بالله عسه الرجال باقي عايش !؟ تره الضربه توجع

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 4 ساعات

مضحك

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