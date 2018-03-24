بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا قاسيا في صديقه البدين
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تنفيذ شاب صيني مقلبا قاسيا في صديقه البدين.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول شابا يتحدى صديقه بأن يهشم بطيخة ضخمة برأسه، وعندما راح يحرك رأسه قام الأخير بحمل البطيخة ليصطدم الشاب باناء معدني بقوة شديدة وسط ضحكات الأخير الساخرة.
S61[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحوله ولاقوة الا بالله عسه الرجال باقي عايش !؟ تره الضربه توجع
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 4 ساعات
تمسيل
تميم[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 4 ساعات
مضحك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44464 ] نشر منذ 4 ساعات
إنه سور ,,