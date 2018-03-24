قوات الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتشن حملة اعتقالات

القدس المحتلة(صدى):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت مواطنين فلسطينيين وفتشت عدة منازل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية وشهود عيان في غزة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود عمر الحموري بعد اقتحام منزل والده وتفتيشه والعبث بمحتوياته الواقع في حي الجامعة بمدينة الخليل، فيما اعتقلت تلك القوات قرية خرسا في بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب كامل محمد كامل أقطيل واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.