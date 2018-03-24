مدرب فرنسا: المنتخبات اللاتينية ليست سهلة على الإطلاق

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، إن الهزيمة أمس الجمعة على يد كولومبيا في المواجهة الودية التي جمعتهما؛ جعلت فرنسا تتعلم درسًا هامًا.

واضاف ديديه ديشامب: ” كولومبيا فريق لا يستسلم أبداً، خرجنا من اللقاء تماماً، وأعطانا المنافس درساً، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي واجهوها في أول نصف ساعة، لم يستسلموا أبداً “.

وأكمل: ” مواجهة المنتخبات اللاتينية ليست سهلة على الإطلاق ” ، مضيفًا : ” مستوى كولومبيا لم يفاجئني، هذه هي شخصيته، قدمنا مستوى رائع في أول نصف ساعة، ولكنهم لم يستسلموا، في الشوط الثاني، رفع المنافس من مستواه، لأنه يمتلك لاعبين كبار، الأمور بدت سهلة بعد تقدمنا بهدفين، ولكن هذا غير ممكن أمام منافس مثل كولومبيا “.

وتابع :” يجب أن يمر هذا الفريق بلحظات صعبة لكي يكتسب الخبرات، عندما تكون الأمور غير جيدة داخل الملعب، يظهر نوعاً من التوتر على اللاعبين، ولكننا سنتخطى هذا الأمر بمزيد من الخبرات “.