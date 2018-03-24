بالفيديو.. أقبح ماعز في العالم

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لماعز بوجه قبيح أثارت جدلا واسعاً بين المتابعين .

واعتبر بعص المتابعين أن الماعز ، أقبح ماعز في العالم، في حين دافع عنها آخرون ووجدوا أنه ليس عدلا الحكم بناء على الشكل الخارجي.

يُشار إلى أن الماعز المولودة في مصر ليست حيوان طفرة بل هو في الواقع ماعز دمشقي، وتصل قيمتها إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

وتعرف الماعز باسم الماعز الدمشقي، والشامي، والقبرصي، وتربى في سوريا ولبنان وقبرص، وتتميز بحجمها الضخم وكثافة الشعر ولونها غالبا بني غامق، ووجهها ذو أنف روماني، وأذنها طويلة مدلاه على جَانبي الوجه، والجسم طويل بشكل ملحوظ.