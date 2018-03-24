” الزهراني ” عن إلغاء إشارات المرور: تجاهلت حقوق المشاة وذوي الإعاقة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه الكاتب سعيد بن عبدالله الزهراني، هجومًا على طريقة إغلاق الإشارات وتوحيد اتجاهات السير، بشوارع الطائف، مشيرًا إلى أنها تتم بشكل غير مدروس.

وأوضح ” الزهراني ” ، أن الجهات ذات العلاقة، ركزت على تحرير حركة السير فقط، كما تتجاهل حقوق المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا مصالح سكان عديد من الأحياء التي طالها الضرر، من عمليات إلغاء الإشارات وتوحيد الاتجاهات.

وقال ” الزهراني ” في مقال له اليوم السبت: ” ما يجري يصب فقط في مصلحة المتهورين ” ، مناشدًا الجهات الوزارية ذات العلاقة، بأن يكون إلغاء الإشارات وتوحيد الاتجاهات مركزيًا، من قبل الوزارة، بالإضافة لأهمية إشراك فئات المجتمع؛ للتوصل إلى قرارات مدروسة.

يُذكر أن الأضواء كانت قد سلطت على إلغاء الإشارات المرورية، في بعض الطرقات، وتذمر كثير من مستخدمي الطريق، من ذلك التوجه الذي قد يزيد من المخاطر المرورية.