” التنظيم الأول ” تطلق معرض العطور خلال العصور.. الثلاثاء القادم

علي القرني(صدى):

تعزيزا لدورها الرائد في تنظيم المعارض والمناسبات المختلفة، تطلق شركة التنظيم الأول، المتخصصة في إقامة، وتتنظيم المعارض، والمناسبات المخلتفة، (معرض العطور خلال العصور) بمدينة الرياض، بمقر فندق الريتز كارلتون، بتاريخ 10 إلى 12 رجب 1439هـ، الموافق 27 الى 29 مارس 2018م، وذلك وسط مشاركة كبيرة لشركات عطور وعود، محلية وخليجية ، وبحضور نخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات ذات العلاقة.

ويصاحب المعرض إقامة مزاد، يعد الأول من نوعه، على أجود أنواع العود، ودهن العود ( النادرة ) وذلك طوال فترة فعاليات المعرض، حيث يعد المعرض نافذة لكافة محبي العطور، والزيوت، والبخور، ودهن العود.

ويأتي قيام (معرض العطور خلال العصور) تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمين – حفظهما الله-، حيث تستهدف الرؤية كل ماهو مبتكر، وجديد بشكل احترافي، بما يصب في مصلحة القطاعين العام والخاص.

كما أن قيام المعرض يجي بناءً على دراسة، قام بها فريق عمل متخصص، بشركة التنظيم الأول لواقع السوق التجاري بالمملكة، كانت نتيجتها حاجة السوق الماسة، لا قامة معرض متخصص بالعطور، والبخور، ودهن العود ومن جهته أوضح رئيس مجلس اداره لشركة التنظيم الأول الأستاذ. نواف الدخيل أن أهمية قيام (معرض العطور خلال العصور) تنطلق من أهمية العطور، والبخور لدى الإنسان، حيث أصبحت من الأساسيات المرتبطة بالحياة اليومية للإنسان، لدى الرجل والمرأة، على حد سواء، مشيرا إلى أن سوق العطور في السعودية، بصورة خاصة، ومنطقة الخليج، بصورة عامة يستحوذ على اهتمام كبير من القطاعين العام والخاص، مما دفعنا الى إقامة معرضنا هذا، والذى يتيح للعارضين الفرصة لفتح قنوات تجارية، إضافة إلى تبادل الخبرات.

وأضاف أن المعرض سيتح للعارضين فرص التواصل المباشر مع العملاء ،عبر عرض، وتسويق منتجاتهم، وذلك نسبة إلى أن المعرض يجمع تحت سقف واحد كبرى الشركات المتخصصة، في مجال البخور، والعطور، ودهن العود، محليا وخارجيا وأوضح الدخيل أن المعرض – فضلا عن ذلك- سيقدم معلومات ثرية، عن صناعة العطور، والبخور، بمختلف أنواعها، حيث يتيح الفرصة لتواجد نخبة، من مصنعي، ومنتجي العطور، من المملكة ودول الخليج، والذين سيقدمون، بدورهم، أفضل ما لديهم من منتجات، والتي تناسب جميع الاذواق، لمختلف أفراد الأسرة .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التنظيم الأول الأستاذ نواف الدخيل في ختام حديثه أن (معرض العطور خلال العصور) يعد معرضا استهلاكيا متخصصا، في العطور الشرقية، والعالمية، والبخور، والورد، وبهذا المزايا فإنه يواكب كل ماهو جديد، ومبتكر، بالتقنيات المستخدمة في صناعة العطور الشرقية، والعالمية، وذلك لدعم وتهيئة كل السبل للعارضين وجمهور الزوار.

