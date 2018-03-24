أمانة مكة تنهي المرحلة الأولى من مبادرة معالجة التلوث البصري

نايف السالم(صدى):

أنهت أمانة العاصمة المقدسة الربع الأول من مبادرة معالجة التلوث البصري التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في مدن المملكة على ثلاثة مراحل ” قصيرة , متوسطة , طويلة ” بمتابعة شخصية ومستمرة من معالي وزير الشؤن البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ واهتمام بالغ من مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي والهادفة إلى تحسين المشهد البصري لمدن المملكة حيث نفذت العديد من الأعمال لمعالجة أكثر من 20 عنصرا من عناصر التلوث البصري والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوهة للمظهر العامة وكذلك معالجة وضع الباعة المتجولين وإزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين واعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية ذات التأثير السلبي على المشهد الحضري مثل المطابخ والورش وخدمات السيارات والمشاتل والمشاحم ومحلات تغيير الزيوت ومحلات وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وغيرها .

وأوضح المشرف على أعمال المبادرة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن سمير مؤمنة أن الأمان شكلت العديد من الفرق المختصة بتوجيه من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ومتابعة دائمة من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط للقيام بجولات ميدانية ورصد وتحسين أي مظهر سالبي في أحياء وشوارع مكة المكرمة لافتا أن الربع الأول من مبادرة تضمن إنجاز العديد من الأعمال منها إزالة 3674 لوحة الدعائية مخالفة وإزالة 2006 أمتار من الكتابات المشوهة للمظهر العام وإزالة 1785 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين علاوة على معالجة 3710 مواقع من الباعة الجائلين وإزالة 5035 موقعا من الاستراحات واحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيا في مداخل مكة المكرمة وإزالة 420 مظلة وهناجر مواقف السيارات المخالفة داخل الأحياء إلى جانب إزالة 229 من الأسلاك والتمديدات الكهربائية داخل الاحياء القديمة غير المنظمة وإصلاح 45620 مترا مربعا من حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة وتسوير 120 كيلو مترا طوليا من الأراضي الفضاء الواقعة على المحاور الرئيسة وكذلك إصلاح 129 لوحة من أرقام المباني ومسميات الشوارع وإزالة 227712 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء وكذا معالجة وضع 4161 حاوية نظافة داخل الأحياء ومعالجة 3496 مترا مربعا من واجهات المناطق العشوائية وتقليم وتنسيق الأشجار في الشوارع الرئيسة والفرعية وزيادة المسطحات النباتية والزهور بما يقدر بأكثر من 9 ملايين متر مربع بالإضافة إلى إزالة 812 صبة منتشرة في الشوارع وإزالة المباني المؤقتة للجهات الخدمية وتسوير 21 مترا طوليا من مواقع المشاريع تحت الانشاء .

وأكد أن الأمانة ستواصل تنفيذ أعمال المرحلة القصيرة من هذه المبادرة التي تستمر لمدة ستة أشهر لتحقيق أهدافها المنشودة