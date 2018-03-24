بالفيديو.. قبل يومين من الانتخابات المصرية.. انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية
أعلنت مصادر، اليوم السبت، انفجار سيارة مفخخة في منطقة رشدي بشارع المعسكر الروماني شرق محافظة الإسكندرية بمصر.
وكشفت وزارة الصحة المصرية عن وقوع قتيل واحد و3 إصابات إثر التفجير، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا التفجير بالتزامن مع التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في الداخل والتي ستبدأ يوم الاحد القادم 26/3/2018م وتستمر على مدار 3 أيام.
#مصر #الاسكندرية #تفجير_الاسكندرية اللحظات الاولي لانفجار سيارة مفخخه في منطقة رشدي وسط الإسكندرية قرب شارع المعسكر الروماني pic.twitter.com/yvModMWqdQ
— نبض عدن @nabd_aden (@nabd_aden) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
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