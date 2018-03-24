أب يشتري لابنته في عيد ميلادها هدية غير متوقعة

واشنطن(صدى):

أهدى أب أمريكي يٌدعى جوشوا ماكدونالد 25 عاماً ، ابنته ” ادريانا ” في عيدها الخامس ، مسدساً من نوع ” روجر عيار 22 ” وذلك بعدما أبدت اهتمامها به قبل فترة قصيرة ، لحماية نفسها ، ضد اي حادث مسلح قد تتعرض له مدرستها

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن أدريانا، من تيلتون في ولاية نيو هامبشاير الأميركية، تخضع كل أسبوع لحصص تدريبية حتى تتعلم كيفية إطلاق الرصاص.

وقال جوشوا في تصريحات إعلامية ، ” أمها هي الأخرى مهتمة كثيرا بهذا المجال.. وتعلمت كل شيء بشأن المسدسات خلال السنوات الثمانية التي قضيناها معا ” .

وتابع: “بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مجموعة من المدارس الأميركية، بات من الضروري أن تكون ابنتنا مستعدة لأي طارئ “.