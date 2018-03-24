بعد ودية مصر والبرتغال.. رونالدو يتسبب في بكاء مشجعة بشدة

نواف السالم(صدى):

ترقب الجميع، أمس الجمعة، مواجهة منتخبي مصر والبرتغال الودية؛ لمشاهدة نجوم من العيار الثقيل داخل مستطيل أخضر واحد.

ومن بين النجوم الذي قدم إليه المعجبين من عدو مناطق مختلفة، كريستيانو رونالدو؛ الذي أنهال عليه المعجبين لإلتقاط الصور بجانبه عقب نهاية المباراة التي حملت إمضاء الدون الذي ختمها في الدقائق الأخير بهدفين مثيرين.

ووسط المشجعين، قامت إحدى الفتيات المعجبة بالدون، ببذل مجهود كبير لالتقاط الصورة معه؛ إلا أنه تم منعها؛ على الرغم من توسلها لوقت كبير، وبكاؤها الشديد لكي يُسمح لها بالتقرب منه والتقاط صورة بجانبه.

والتقطت عدسات المصورين الفتاة المشجعة وهي تبكي ويمتلأ وجهها بالحزن بعد فشلها في الوصول إلى نجمها المفضل.

واتنهت المبارة الودية بفوز البرتغال بهدفين للدون، وهدف لمنتخب مصر بأقدام نجم ليفربول محمد صلاح.