بالفيديو.. أغرب مهنة تثير دهشة رواد مواقع التواصل

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات لشخص يقوم بوظيفة غريبة من نوعها، وهي تنظيف بيوت الأفاعي.

حيث يظهر الرجل خلال المقطع، بتنظيف المكان الذي يوجد به الكثير من الثعابين والأفاعي، ويتعامل معهم بسلاسة ممسكًا إياهم بيده، مما أثار اندهاش نشطاء موقع ” تويتر ” ، الذين أبدوا تعجبهم من غرابة الموقف.

فيما انهالت التعليقات على الفيديو، فغرد أحدهم متسائلًا: ” برأيكم كم الراتب الذي يستحقه هذا الرجل ؟ ” .