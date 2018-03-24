رجال المرور يرتدون أزياء عربية للتخفي وملاحقة الدرجات النارية المخالفة

نايف السالم(صدى):

قامت الإدارة العامة للمرور، بمحافظة الأحساء، بشن حملة لضبط وملاحقة الدراجات النارية المخالفة، حيث شهدت ارتداء رجال المرور ” السري ” ، أزياء عربية؛ لمحاولة التخفي؛ لضبط المخالفين.

وفي هذا السياق، أوضحت مصادر أن رجال المرور، ارتدوا أزياء سودانية، وأخرى لجنسيات عربية؛ لملاحقة الدراجات المخالفة في مدن وقرى الأحساء، مشيرة إلى أن الحملة حققت نجاحًا، وشهدت ضبط 24 دراجة نارية، تم نقلها إلى حجز المرور، في المنطقة الصناعية، غرب حي محاسن بمدينة ” المبرز ” .

من الجدير بالذكر، أن الحملة مستمرة، حتى القضاء كليًا على الدراجات النارية المخالفة، ومصادرتها وإتلافها، كما شملت المخالفات:

– السير دون لوحات على الدراجة.

– الإزعاج.

– السير في كتل جماعية.

– عدم ارتداء الخوذة.

– عدم توافر رخصة قيادة دراجة.