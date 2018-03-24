بالفيديو.. الصحة تحذر المدخنين تحت شعار ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت “
واصلت صحة المدينة المنورة، اليوم السبت، حملاتها التوعوية للقضاء على التدخين والحفاظ على صحة المواطنين من هذا السلوك المضر بصحة الفرد والمجتمع.
ونشرت صحة المدينة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” فيديو يوضح خطورة تدخين السجائر والشيشة والأضرار الناتجة عنهم، في رسالة تحذيرية غلى المدخنين للحفاظ على صحتهم تحت عنوان ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت ” .
هدفنا #صحتك وإنك تقول #بطلت 🚭 pic.twitter.com/RhAUCFsHoX
— صحة المدينة المنورة (@MOH_Madinah) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
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