بالفيديو.. الصحة تحذر المدخنين تحت شعار ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت “

علي القحطاني(صدى):

واصلت صحة المدينة المنورة، اليوم السبت، حملاتها التوعوية للقضاء على التدخين والحفاظ على صحة المواطنين من هذا السلوك المضر بصحة الفرد والمجتمع.

ونشرت صحة المدينة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” فيديو يوضح خطورة تدخين السجائر والشيشة والأضرار الناتجة عنهم، في رسالة تحذيرية غلى المدخنين للحفاظ على صحتهم تحت عنوان ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت ” .