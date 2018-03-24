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  3. بالفيديو.. الصحة تحذر المدخنين تحت شعار ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت “

بالفيديو.. الصحة تحذر المدخنين تحت شعار ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت “

بالفيديو.. الصحة تحذر المدخنين تحت شعار ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت “
علي القحطاني(صدى):

واصلت صحة المدينة المنورة، اليوم السبت، حملاتها التوعوية للقضاء على التدخين والحفاظ على صحة المواطنين من هذا السلوك المضر بصحة الفرد والمجتمع.

ونشرت صحة المدينة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” فيديو يوضح خطورة تدخين السجائر والشيشة والأضرار الناتجة عنهم، في رسالة تحذيرية غلى المدخنين للحفاظ على صحتهم تحت عنوان ” هدفنا صحتك وإنك تقول بطلت ” .


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