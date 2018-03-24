انتحار سيدة لرفض زوجها الرقص معها

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية على الانتحار، عن طريق تناول عقاقير مخدرة؛ وذلك بسبب رفض زوجها الرقص معها، بحفل زفاف أحد أقاربه.

وبالتطرق للتفاصيل، رأت الفتاة زوجها في وصلة رقص مع أحد أقاربه، فشعرت بالغيرة وتوجهت لزوجها، تطلب منه أن يرقص معها لكنه رفض طلبها، وحدثت مشادة كلامية بينهما، ونهرها أمام أقاربه.

وبعد انتهاء الزفاف، توجهت الفتاة مع زوجها إلى شقتهما، وأغلقت عليها غرفتها، ودخلت في وصلة بكاء؛ بسبب جرح مشاعرها على يد زوجها، لتقرر بعدها التخلص من حياتها، عن طريق الانتحار، ليدخل الزوج الغرفة ويجد زوجته جثة هامدة وبجوارها عقاقير مخدرة، وحاول نقلها إلى المستشفى؛ لإسعافها ولكنها فارقت الحياة.