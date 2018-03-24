بالفيديو.. رجل يعاقب زوجته بطريقة مأساوية لهروبها مع عشيقها

نيودلهي(صدى):

تعرضت سيدة هندية لواقعة مأساوية ، حيث قيدها زوجها في شجرة بالشارع وأنهال عليها بالضرب المبرح وجلدها 100 جلدة أمام حشد من المواطنين بقرية بولندشاهر بولاية أتر برديش الهندية.

وظهرت السيدة في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي معلقة من يديها في شجرة تصرخ بينما كان زوجها يضربها دون شفقة، مرارا وتكرارا بحزام جلدي، وسط جمع غفير من الرجال، حتى فقدت وعيها.

وكانت قضت محكمة ” الكنغر ” ، التي تتجاهل بشكل صارخ القوانين المعترف بها ومبادئ العدالة، بجلد المرأة 100 مرة، بعدما وجدت أنها مذنبة لهربها مع عشيقها، في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، وإقامتها معه في منزل أحد أقاربه.

وكشفت صحف هندية أنه لم تنته محنة المرأة بعد هذا العقاب الوحشي، حيث أفادت تقارير بأن بعض القرويين تعرضوا لها وحاولوا اغتصابها. وعندما استعادت وعيها، حذروها من إخبار الشرطة.

لكنها تمكنت من الهرب لاحقا، ولدى استعادتها عافيتها تقدمت بشكوى لمركز الأمن، الذي اعتقل زوجها و30 شخصا ممن كانوا موجودين في المكان أثناء جلدها.