بث مباشر على فيسبوك يكشف جريمة قتل

واشنطن(صدى):

كشف بث مباشر ” لايف ” على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” مدته 25 دقيقة قيام أنطوني جيليا البالغ من العمر 20 عامًا من ولاية ” متشيجان ” الأمريكية، باقتحام منزل وإطلاق النار على امرأة.

وأكد التقرير الطبي أن السيدة توفيت جراء إصابتها بطلق ناري واحد من بين عدة طلقاء وجهت لها؛ حيث ثقبت الرصاصة رئتيها، وضربت أضلعها وأصابت عمودها الفقري.

وقال محامي المتهم أثناء محاكمته: ” في نهاية هذه المحاكمة، سأطلب منكم أن تقتنعوا أنه مذنب، لكنني أطلب منك أيضًا أن تعرفعوا التهمة الحقيقية، فكل ما فعله في تلك الليلة كان غباء بشريًا. ”