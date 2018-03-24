مسؤول بنك يستغل منصبه للاستيلاء على 10 ملايين درهم

دبي(صدى):

شهدت محكمة جنايات دبي، أولى جلسات محاكمة مدير حسابات العملاء المميزين لدى بنك تجاري بالإمارة ذاتها – من جنسية خليجية – الذي استغل منصبه للاستيلاء على 10 ملايين درهم من البنك.

جاءت تفاصيل القضية بعدما تواصل المتهم – وهو هارب – مع رجل أعمال خليجي هاتفيًا، مبديًا رغبة البنك في منحه تسهيلات كونه رجال أعمال وذا مكانة مرموقة في العمل التجاري، وأنه جمع معلومات عن شخصيته.

وليتمكن المتهم من إكمال فصول جريمته بالغش، طلب مقابلة رجل الأعمال الخليجي، وأعرب له عن نية البنك في منحه 10 ملايين درهم، حيث أشارت التحقيقات، إلى أن المتهم طلب منه المستندات المطلوبة والتوقيع على استمارة فتح حساب شخصي باسمه، وهو ما تم بالفعل.

ولكن المتهم لم يتوقف عند ذلك، بل استغل هذا الحساب في الاستيلاء على أموال البنك الذي اتضح لإدارته أن المتهم دوَن رقم هاتفه الشخصي بدلًا من رقم هاتف رجال الأعمال، حين قام تعبئة استمارة فتح الحساب، وذلك قبل أن يجري له معاملة تجارية للحصول على قرض شخصي باسمه.