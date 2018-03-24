قبل أيام من وفاتها.. ريم بنا تودع أبنائها برسالة مؤثرة

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، تدوينة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” قبل وفاتها بأيام قليلة، موجهة بها رسالة لأولادها.

وجاء في الرسالة: ” بالأمس .. كنت أحاول تخفيف وطأة هذه المعاناة القاسية على أولادي ..

فكان علي أن أخترع سيناريو ..

فقلت …

لا تخافوا.. هذا الجسد كقميص رثّ.. لا يدوم ..

حين أخلعه ..

سأهرب خلسة من بين الورد المسجّى في الصندوق ..

وأترك الجنازة “وخراريف العزاء” عن الطبخ وأوجاع المفاصل والزكام … مراقبة الأخريات الداخلات .. والروائح المحتقنة …

وسأجري كغزالة إلى بيتي …

سأطهو وجبة عشاء طيبة ..

سأرتب البيت وأشعل الشموع …

وأنتظر عودتكم في الشرفة كالعادة ..

أجلس مع فنجان الميرمية ..

أرقب مرج ابن عامر ..

وأقول .. هذه الحياة جميلة

والموت كالتاريخ ..

فصل مزيّف .. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه توفيت ريم بنا، اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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