قبل أيام من وفاتها.. ريم بنا تودع أبنائها برسالة مؤثرة
نشرت الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، تدوينة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” قبل وفاتها بأيام قليلة، موجهة بها رسالة لأولادها.
وجاء في الرسالة: ” بالأمس .. كنت أحاول تخفيف وطأة هذه المعاناة القاسية على أولادي ..
فكان علي أن أخترع سيناريو ..
فقلت …
لا تخافوا.. هذا الجسد كقميص رثّ.. لا يدوم ..
حين أخلعه ..
سأهرب خلسة من بين الورد المسجّى في الصندوق ..
وأترك الجنازة “وخراريف العزاء” عن الطبخ وأوجاع المفاصل والزكام … مراقبة الأخريات الداخلات .. والروائح المحتقنة …
وسأجري كغزالة إلى بيتي …
سأطهو وجبة عشاء طيبة ..
سأرتب البيت وأشعل الشموع …
وأنتظر عودتكم في الشرفة كالعادة ..
أجلس مع فنجان الميرمية ..
أرقب مرج ابن عامر ..
وأقول .. هذه الحياة جميلة
والموت كالتاريخ ..
فصل مزيّف .. ”
ومن الجدير بالذكر، إنه توفيت ريم بنا، اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
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