بلدية القطيف: رفع 2000م3 أنقاض ومخلفات من عنك والجش والملاحة

عادل الحربي(صدى):

رفعت بلدية محافظة القطيف ممثلة في بلدية عنك ، نحو 2000متر مربع من النفايات والانقاض، من قرى عنك والجش والملاحة، ضمن حملاتها المستمرة.

وأوضحت البلدية انها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، حيث عملت البلدية مؤخرا على رفع 1200متر مربع من النفايات و800متر مربع من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها، وأزالت عدد 50 لوحة إعلانية بدون ترخيص، مما يترك في الساحات أو الطرق في كل من عنك والجش والملاحة.

وأشارت البلدية إلى أنها تكثف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة، وتخصيص عدد من العمال لقص الحشائش وكنسها بالمحافظة.