وفاة رمز النضال الفلسطيني ريم البنا.. ووالدتها: رحلت غزالتي البيضاء

نورة الشهري(صدى):

رحلت رمز الصمود والمقاومة ضد المرض والاحتلال الصهيوني الفنانة الفلسطينية ” ريم البنا “، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهر الـ52 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت ريم البنا تعاني من مرض السرطان منذ 9 سنوات، كما عانت من مرض الشلل الوتري الذي كاد يفقدها صوتها العذب وابعدها عن ساحة الغناء لفترة طويلة، واعتبرها الجميع رمزًا للنضال الفلسطيني.

ومن جانبها نعت والدتها الشاعرة زهير الصباغ وفاة ابنتها الملائكية قائله ” رحلت غزالتي البيضاء، خلعت عنها ثوب السقام، ورحلت، لكنها تركت لنا ابتسامتها، تضيء وجهها الجميل، تبدد حلكة الفراق “.