فيلم Avengers : Infinity War الأطول في تاريخ مارفل

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة مارفل السينمائية رسميا أن فيلم الأكشن والإثارة القادم ” Avengers: Infinity War ” سيكون أطول فيلم لعالم لمارڤل السينمائي ، حيث تصل مدته ساعتين و36 دقيقة .

ويروي الفيلم قصة منتقمين وحلفائهم يواصلون حماية العالم من تهديدات كبيرة جدًا ويتعامل أحدهم معها بمفرده؛ حيث يظهر ” ثانوس ” ، طاغية جديدًا من الظلال الكونية يبث الخزي في المجرات، وهدفه جمع الأحجار الستة اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ويتم طرح الفيلم في دور العرض السينمائي العالمية يوم 27 أبريل المقبل.