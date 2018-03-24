بالفيديو.. حسابات وهمية قطرية تبث الفتن والشائعات ضد المملكة
كشف الردع السعودي، اليوم السبت، عن المخططات القطرية الإسرائيلية الهادفة لبث الشائعات والفتن ضد المملكة، مستغله الاختفاء وراء الشاشات.
وأكد الحساب الرسمي لـ ” الردع السعودي ” على تويتر أن نصف مليون حساب وهمي منتشرين على ” تويتر ” مصدرها قطر، وتعمل على بث الشائعات والفتن ضد السعودية، وتتمثل 40% من تغريداتهم في إثارة الفتنة والتحريض على ولي الأمر.
كما أضاف أن 30% من التغريدات مناصرة لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تبث 20% منها الشائعات وتضخيم السلبيات وتحوير الأخبار بما يسيء إلى المملكة، محذرًا من هذه الحسابات الوهمية.
نصف مليون حساب وهمي في تويتر مصدرها #قطرائيل تبث الشائعات والفتن ضد #السعودية!!
-40 % تغريدات لاثارة الفتنة والتحريض على ولي الأمر
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-30 % مناصرة لتنظيم #الاخوان_الإرهابي والصاق تهمة الإرهاب بالسعودية
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-20 % بث الشائعات وتضخيم السلبيات وتحوير الأخبار بما يسيء للسعودية pic.twitter.com/qAklrh3Pf6
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) March 23, 2018
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