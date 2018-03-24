بالفيديو.. حسابات وهمية قطرية تبث الفتن والشائعات ضد المملكة

طلال الضوي(صدى):

كشف الردع السعودي، اليوم السبت، عن المخططات القطرية الإسرائيلية الهادفة لبث الشائعات والفتن ضد المملكة، مستغله الاختفاء وراء الشاشات.

وأكد الحساب الرسمي لـ ” الردع السعودي ” على تويتر أن نصف مليون حساب وهمي منتشرين على ” تويتر ” مصدرها قطر، وتعمل على بث الشائعات والفتن ضد السعودية، وتتمثل 40% من تغريداتهم في إثارة الفتنة والتحريض على ولي الأمر.

كما أضاف أن 30% من التغريدات مناصرة لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تبث 20% منها الشائعات وتضخيم السلبيات وتحوير الأخبار بما يسيء إلى المملكة، محذرًا من هذه الحسابات الوهمية.