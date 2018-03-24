” الشورى ” يطالب بنسبة محددة من المساكن للأسر الغير قادرة

نايف السالم(صدى):

أبدت الهيئة العامة للشورى، موافقتها على إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي، لوزارة الإسكان للعام المالي 37 – 1438؛ للمناقشة تحت قبة المجلس، ثلاثاء الأسبوع المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن اللجنة مطالبة، بنسبة محددة من المساكن للأسر الغير قادرة، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها؛ لضمان تنوع النسجي الاجتماعي، كما أوصت بالتعجيل بتسليم الأسر الضماينة، الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خارطة وجدول زمني، يوضح برنامج تسليم الوحدات، من المشروعات المنجزة.

يُذكر أن لجنة الشورى المعنية، طالب بمراقبة أداء وتقارير وزارة الإسكان السنوية، بدراسة الوزارة تحديد السقف الأعلى، لعبء الإيجار على الأسر الضمانية، ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.