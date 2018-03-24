أول ظهور لأميتاب باتشان بعد مرضه برفقة ابنته

أماني الغامدي(صدى):

نشر النجم ​الهند​ي ​أميتاب باتشان​ برفقة إبنته في منزله في الهند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلّق عليها ، ” المنزل حيث الحب ” ، كأول ظهور له بعد نشر أخبار عن تدهور صحته .

وكانت نشرت عدة صحف مواقع هندية تقارير يفيد بأن باتشان، فقد وعيه أثناء تصويره مشاهد فيلمه الجديد ​Thugs of Hindostan​، في مدينة جودبور.

يُذكر أن الفيلم مأخوذة من الرواية الشهيرة ” اعترافات السفاح ” ، للكاتب ” فيلب ميدوز تايلور ” ، تدور حول الإمبراطورية الخاصة بالبلطجية، الذين كانوا يقومون بسرقة المسافرين من الأغنياء في الهند في عام 1830.