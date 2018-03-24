أول ظهور لأميتاب باتشان بعد مرضه برفقة ابنته
نشر النجم الهندي أميتاب باتشان برفقة إبنته في منزله في الهند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلّق عليها ، ” المنزل حيث الحب ” ، كأول ظهور له بعد نشر أخبار عن تدهور صحته .
وكانت نشرت عدة صحف مواقع هندية تقارير يفيد بأن باتشان، فقد وعيه أثناء تصويره مشاهد فيلمه الجديد Thugs of Hindostan، في مدينة جودبور.
يُذكر أن الفيلم مأخوذة من الرواية الشهيرة ” اعترافات السفاح ” ، للكاتب ” فيلب ميدوز تايلور ” ، تدور حول الإمبراطورية الخاصة بالبلطجية، الذين كانوا يقومون بسرقة المسافرين من الأغنياء في الهند في عام 1830.
اترك تعليقاً