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غادة عبدالرازق تشعل انستجرام بصورتها في أحضان فنان لبناني

غادة عبدالرازق تشعل انستجرام بصورتها في أحضان فنان لبناني
نورة الشهري(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية ​غادة عبد الرازق​ ، تطبيق انستجرام عقب نشرها صورة لها برفقة الفنان اللبناني ​فادي حرب​.

ونشرت عبد الرازق الصورة وعلّقت بالقول : ” مبسوطة اني شفتك الفنان فادي حرب ” .

وتفاعل متابعوها مع الصور بشكل كبير، حيث نالت الكثير من التعليقات الساخرة من بينها ” اتجوزتيه ههههههههههه يا غادة ولا الخبر جاى ف السكة”، ” جوزك بيشوف صورك كدا عادي”، ” أمال لو متجوزين كنتي عملتي إيه “.

مبسوطة أنى شفتك الفنان#فادى حرب ❤️

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 38 دقيقة

ماذا تتوقع من هذه العينات؟؟

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