غادة عبدالرازق تشعل انستجرام بصورتها في أحضان فنان لبناني
أشعلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ، تطبيق انستجرام عقب نشرها صورة لها برفقة الفنان اللبناني فادي حرب.
ونشرت عبد الرازق الصورة وعلّقت بالقول : ” مبسوطة اني شفتك الفنان فادي حرب ” .
وتفاعل متابعوها مع الصور بشكل كبير، حيث نالت الكثير من التعليقات الساخرة من بينها ” اتجوزتيه ههههههههههه يا غادة ولا الخبر جاى ف السكة”، ” جوزك بيشوف صورك كدا عادي”، ” أمال لو متجوزين كنتي عملتي إيه “.
sada[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماذا تتوقع من هذه العينات؟؟