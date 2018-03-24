غادة عبدالرازق تشعل انستجرام بصورتها في أحضان فنان لبناني

نورة الشهري(صدى):

أشعلت الفنانة المصرية ​غادة عبد الرازق​ ، تطبيق انستجرام عقب نشرها صورة لها برفقة الفنان اللبناني ​فادي حرب​.

ونشرت عبد الرازق الصورة وعلّقت بالقول : ” مبسوطة اني شفتك الفنان فادي حرب ” .

وتفاعل متابعوها مع الصور بشكل كبير، حيث نالت الكثير من التعليقات الساخرة من بينها ” اتجوزتيه ههههههههههه يا غادة ولا الخبر جاى ف السكة”، ” جوزك بيشوف صورك كدا عادي”، ” أمال لو متجوزين كنتي عملتي إيه “.