صورة نادرة لمسجد القبلتين بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة نادرة وقديمة، لمسجد القبلتين بالمدينة المنورة، الذي صلى فيه الرسول محمد ” صلى الله عليه وسلم ” ، كما شهد تحول القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام.

ويقع المسجد في الجهة الغربية، من المدينة المنورة، بمنطقة بني سلمة، على طريق ” خالد بن الوليد ” ، وتحديداً في هضبة حرة الوبرة، وسمي بهذا الاسم؛ لأن أمر التنزيل بتحويل القبلة، جاء في هذا المكان تحديدًا، حيث أنّ الرسول ” صلّ الله عليه وسلّم ” كان يصلي بالمسلمين، في صلاة الظهر وقد صلّى بهم أول ركعتين، على قبلة المسجد الأقصى المبارك، ثم أمر أن يحوّل قبلته ووجهته، في الصلاة إلى المسجد الحرام والكعبة المشرفة، فاستدار الرسول ومن معه إلى القبلة؛ ولذلك فإنّ هذا المسجد يسمّى مسجد القبلتين.