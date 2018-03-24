بعد مباراة مثيرة.. العلمان المصري والبرتغالي يجتمعان بـ ” قبلة ” حارة

القاهرة(صدى):

في أحد المدرجات على ملعب ليتزيغروند بمدينة زيورخ السويسرية، في الوقت الذي يعاني فيه لاعبي المنتخب المصري من مرارة الهزيمة المفاجأة والمثيرة على يد منتخب البرتغال كان هناك شابًا مصريًا يحتفل بانتصاره الصغير.

ألتقطت العدسات شابًا مصريًا نجح في أن يظفر بفتاة برتغالية جميلة جعلته ينسى مرارة الهدفين القاتلين في شباك منتخب بلاده، عندما وقف أمام عينها.

وأثارت الصورة انتباه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى الشباب لو كانو في مكان المشجع المصري؛ في حين أن الفتاة البرتغالية أثارت غيرة الفتيات المصريات الذين شنوا حربًا عليها، زاعمين أن ” بنت البلد ” أحلى بكل تأكيد.