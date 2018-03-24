بالصور.. ليندسي لوهان تتجول في صحراء دبي بـ ” الشماغ “

أماني الغامدي(صدى):

نُشرت صور عديدة للنجمة العالمية ليندسي لوهان، وهي تستمتع بوقتها في بعض النشاطات الترفيهية، بصحراء دبي، حيث تمضي ” ليندسي ” أوقات مميزة برفقة زملائها، في مشروعها الجديد، الذي تعمل عليه.

وبرزت ” ليندسي ” البالغة من العمر 31 عامًا، في الصور، وهي مرتدية شماغًا باللونين الأبيض والأحمر، يغطي رأسها بالكامل وكأنه حجاب.

يجدر الإشارة، إلى أن ” لوهان ” كانت قد أصبحت حديث الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، الشهر المنصرم، وذلك بعد أن قامت بارتداء الحجاب أثناء حضورها أسبوع الموضة المحتشمة، الذي أُقيم مؤخرًا بالعاصمة البريطانية بـ ” لندن ” .

الجدير بالذكر أيضًا، أن الممثلة كانت قد كشفت مؤخرًا، عن دخولها فيلم جديد، تعمل عليه حاليًا، وكشفت أن الفيلم ” سعودي ” ، وأوضحت أن فريق العمل، يتألف من طاقم نسائي كامل، كما يحمل اسم ” فريم ” ، مشيرة إلى أن الفيلم يناقش موضوع افتتاح صالات سينما بالمملكة، والسماح للسعوديات بدخولها، بعد مرور نحو 35 سنة.

