بالفيديو.. مواطن يتسبب في تحطم منزل جاره بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وثق مواطن بمقطع فيديو انهيار جزء كبير من ” فيلا ” مواطن في حي النخيل بالعاصمة الرياض، بسبب أعمال حفر قام بها آخر في قطعة أرضه مجاورة له للبناء عليها.

وأوضح موثق المقطع أن جاره فوجئ بالمعدات التي تعمل في قطعة الأرض التي تجاوره، حفرت بالقرب من أساسات المنزل ما تسبب في انهيار جزء من فناء بيته وكاد أن يتسبب في كارثة.

وعلق بعض المختصين أن الخطأ حسب ما رأيته في المقطع يرجع إلى أن المقاول لم يقم بعمل تثبيت جدران للمنطقة تحت السور عند الحفر، لأنه بالتأكيد لا يوجد إشراف هندسي، ويقتضي في الاعمال الانشائية تأسيس ربط بين القواعد لكامل السور.