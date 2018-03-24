بالفيديو.. مواطن يتسبب في تحطم منزل جاره بالرياض
وثق مواطن بمقطع فيديو انهيار جزء كبير من ” فيلا ” مواطن في حي النخيل بالعاصمة الرياض، بسبب أعمال حفر قام بها آخر في قطعة أرضه مجاورة له للبناء عليها.
وأوضح موثق المقطع أن جاره فوجئ بالمعدات التي تعمل في قطعة الأرض التي تجاوره، حفرت بالقرب من أساسات المنزل ما تسبب في انهيار جزء من فناء بيته وكاد أن يتسبب في كارثة.
وعلق بعض المختصين أن الخطأ حسب ما رأيته في المقطع يرجع إلى أن المقاول لم يقم بعمل تثبيت جدران للمنطقة تحت السور عند الحفر، لأنه بالتأكيد لا يوجد إشراف هندسي، ويقتضي في الاعمال الانشائية تأسيس ربط بين القواعد لكامل السور.
انهيار سور #فيلا_حي_النخيل أعتقد الخطأ حسب ما رأيته هو مقتسم بين المقاول بعدم تثبيت جدران المنطقة تحت السور عند الحفر بالتأكيد لايوجد إشراف هندسي ومن الاعمال الانشائية بعدم تأسيس ربط بين القواعد والميد لكامل السور مما أدي الي الانهيار ..#الاشراف_الهندسي #أمانة_الرياض pic.twitter.com/4VWB6huJam
— عبدالله الجعيثن🇸🇦 (@algauthen) March 18, 2018
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