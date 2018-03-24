بعد فضيحة الفيديو المسرب.. ميدو: مش ببيع سبح وفوانيس

ماجد محمد(صدى):

أثار فيديو مسرب، أمس الجمعة، للاستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر والبرتغال، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يحتوي عليه من ألفاظ مسيئة وخادشة للحياء.

وهاجم عدد من المتابعين كلا من كابتن مصر السابق أحمد حسام ميدو، وحازم إمام، ومجدي عبد الغني، والإعلامي سيف زاهر بسبب تلفظهم بألفاظ خارجة وخادشة للحياء.

وفي هذا السياق قدم ” ميدو ” اعتذار عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : ” امبارح اتسرب فيديو واحنا قاعدين في الفاصل بنعتذر طبعاً لكل الناس على كل لفظ خارج فيه.. وإن شاء الله هنجيب الخائن للأمانة في أسرع وقت ممكن.. أكيد مش ذنب أي حد أنه يسمع الألفاظ دي “.

وتابع : ” أما عن الشباب اللي عايشه الدور ومصدومين من الألفاظ وكده، وكانوا فاكرين إن احنا واحنا بنتكلم مع بعض بنبيع سبح وفوانيس، فبقولهم معلش ما تتخضوش ميدو عمره ما عمل نفسه ملاك، ولا عايز الناس تفتكره ملاك!!”.

واستكمل: ‏” كلنا واحنا بيننا وبين بعض بنهزر وبنضحك، وأكيد لو أي حد سجل ليك إنت وصحابك في كلام أكتر من كده ممكن يطلع.. مره تانية باوعدكم هنجيب اللي سرب الفيديو ومش هنسيبه!! صباح الفل عليكم جميعاً “.