أكثر من 20 ألف طفل مصاب بـ ” متلازمة داون ” في المملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور خالد الدعجم، استشاري طب الأطفال بمدينة الملك فهد الطبية، وجود أكثر من 20 ألف مصاب بـ ” متلازمة داون ” في المملكة لمن هم أقل من 17 سنة، وذلك وفقًا لما أكدته أحد الإحصائيات في هذا الشأن.

كما أكدت الإحصائيات، إصابة طفل بين كل 800 ولادة بالمتلازمة ذاتها، حيث أشار ” الدعجم ” إلى أن ” متلازمة داون ” عبارة عن اضطراب خلقي ينتج عن وجود كروموسوم زائد في خلايا الجسم، لافتًا لوجود نسبة 50% من المصابين بالمرض يتعرضون لعيوب قلب خلقية، فيما توجد عيوب أخرى مصاحبة له كعيوب السمع والمعدة والعمود الفقري العنقي، بنسب متفاوتة.

جاء ذلك في كلمة لاستشاري طب الأطفال الدكتور خالد الدعجم، في إطار فعالية ” اليوم التوعوي لمتلازمة داون ” التي نظمتها مدينة الملك فهد الطبية، والتي شدد خلالها على ضرورة متابعة أطفال ” متلازمة داون ” كل 6 أشهر على الأقل، نظرًا لكونهم معرضين لمخاطر صحية عديدة.