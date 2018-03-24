بالفيديو.. إيهاب توفيق: ” أولادي الثلاثة بعالجهم في أمريكا “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان المصري ​إيهاب توفيق ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” معكم ” تقديم الإعلامية منى الشاذلي، عن مرض أولاده الثلاثة وفترة علاجهم التي يقضونها في الولايات المتحدة الأمريكية، من دون أن يذكر أي تفاصيل عن مرضهم.

وجاء حديث توفيق هذا بعد سؤال الإعلامية منى الشاذلي له عن طريقة تعامله مع أبنائه، بدا عليه التأثر الشديد وقال إنه يتعامل مع أبنائه بكل لين، خصوصا أنهم في وضع صحي غير ملائم حيث أنهم يتلقون العلاج في أمريكا منذ 3 سنوات.

ولم يستطع توفيق تمالك نفسه حيث قرر مغادرة الحلقة قائلاً للشاذلي: ” مش كل شوية هتكلميني في حاجة تبكيني ” ، إلا أنها طلبت منه عدم المغادرة ممازحة لمحاولة تغيير الأجواء: ” كنت قولتلي مسألش عنهم أنا كل ما أسأل سؤال يطلع كده ” ، ليعود توفيق إلى الأستوديو ويكمل الحلقة.

