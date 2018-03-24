ولي العهد يناقش زيادة حجم التبادل التجاري مع مسؤولين أمريكيين

نايف السالم(صدى):

التقى سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، خلال زيارته لواشنطن؛ حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الشراكة السعودية الأمريكية، والدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030.

وفي السياق نفسه، اجتمع الأمير محمد بن سلمان مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس ، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية توم دونوهيو، حيث ناقش أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير شراكات جديدة تسهم في مزيد من نمو اقتصاديات البلدين.