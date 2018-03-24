خالد الباهلي‬⁩ ‬‫وكيلا لمحافظ ⁧‫الدرعية‬⁩ ‬

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة الرياض قرارا يقضي بتعيين الاستاذ خالد بن محمد الباهلي وكيلا لمحافظ محافظة الدرعية .

‫ويعتبر الباهلي من الكوادر المميزة وقد عمل لفترة طويلة مديراً للمكتب الخاص لسمو محافظ الدرعية وهو ابن الشيخ محمد بن عبدالرحمن الباهلي أمير الدرعية «سابقاً». وقد شغل هذا المنصب لمدة «35» عاماً قضاها في خدمة الدولة بكل أمانة واخلاص

صحيفة ” صدى ” تبارك للاستاذ خالد الباهلي هذه الثقة وتتمنى له التوفيق والنجاح .